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16 марта • обновлено в 10:19
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/ Криминал

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу. Фото и видео с места инцидента

4.2т
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В Оболонском районе Киева, на улице Семена Скляренко, 17, возле входа в супермаркет "Сильпо" пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 15 марта. На место прибыла частная служба безопасности и полиция, написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Так, сотрудники частной службы задержали двух пьяных подозреваемых и передали их полицейским. Уже они установили, кому именно принадлежит пистолет (вероятно, стартовый) с надписью Retay, и надели на руки мужчины наручники.

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

Оказалось, что крики о помощи охранник супермаркета услышал от третьего участника инцидента. Подозреваемые якобы избили его, а также, предварительно, стреляли в сторону мужчины. Сам пострадавший сбежал с места происшествия. Неизвестно, получил ли он серьезные травмы, в то же время пули из пистолета ни в кого не попали.

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

Сам "стрелок" терялся в показаниях. Сначала мужчина говорил, что таким образом устраивал фейерверк, потом утверждал, что защищался, а иногда кричал, что это вообще был не он. А его друг просил "не влазить в семейные вопросы".

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

Правоохранители изъяли пистолет, две гильзы и семь патронов. Их отправят на экспертизу. А подозреваемых задержали.

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

Примечательно, что на помощь к одному из мужчин пришел тесть. Он просил отпустить своего зятя, ведь тот "ни в кого не стрелял и лишь наблюдал". Но полиция отказала мужчине.

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

В Киеве возле супермаркета устроили стрельбу

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 марта в Киеве неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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