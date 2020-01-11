В Киеве возле супермаркета открыли стрельбу: фото с места ЧП

В Деснянском районе Киева, возле супермаркета на улице Оноре де Бальзака, мужчины устроили конфликт со стрельбой.

Инцидент произошел в пятницу вечером, 10 января. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, рядом с супермаркетом между компанией из трех мужчин и их знакомым началась словесная перепалка. Пьяный прохожий решил помочь решить конфликт, и во время драки получил сотрясение головного мозга и упал без сознания. Один из трех друзей достал травматическое оружие и выстрелил вверх. После этого все участники инцидента сбежали.

В Киеве возле супермаркета открыли стрельбу Полиция Киева

В результате телесные повреждения получил мужчина 1989 года рождения, которого скорая доставила в больницу. Правоохранители установили всех участников конфликта и во время осмотра места происшествия изъяли одну гильзу.

Трех подозреваемых задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ими оказались местные жители 1978, 1979 и 1981 года рождения. У одного из них нашли зарегистрированный пистолет.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В Киеве возле супермаркета открыли стрельбу Полиция Киева

Как сообщал OBOZREVATEL, в Борисполе (Киевская область), на улице Владимира Момота в среду вечером, 8 января, в женщину выпустили стрелы из арбалета. Раненой оказалась сотрудница управления образования Бориспольского городского совета Нина Ковадло.

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