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В Киеве возле станции метро произошла стрельба: трое пострадавших

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В Киеве возле метро "Голосеевская" 20 августа произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

Они были госпитализированы с ранениями от травматического и холодного оружия, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

"Между двумя группами произошел конфликт, во время которого применили травматическое оружие. После этого правонарушители разбежались", – сообщили в полиции.

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У одного из пострадавших ножевое ранение ноги, еще у двух – раны от огнестрельного оружия. На месте ЧП нашли гильзы и брошенный автомобиль Volkswagen, который изъяли и приобщили к делу.

Место ЧП на карте

Место ЧП на карте

Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Киеве мужчина после конфликта со своими знакомыми начал стрелять по ним.

Очевидцы рассказали, что в одной из квартир проходило застолье, которое переросло в конфликт. Для выяснения отношений во двор вышли три девушки, три парня и мужчина. В какой-то момент трое парней решили выдвинуть мужчине свои претензии. Это ему не понравилось, он достал пистолет и начал беспорядочно стрелять, преимущественно в воздух.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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