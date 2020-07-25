В Киеве возле ресторана устроили стрельбу: ранены студенты

В ночь на 25 июля, в 01:10, в Печерском районе Киева произошла перестрелка возле ресторана "Монтекки и Капулетти".

Как сообщили источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, между неустановленными лицами и гражданами Азербайджана возникла конфликтная ситуация.

Один из неизвестных выстрелами из оружия причинил огнестрельные ранения ног двум азербайджанцам (1990 и 2000 г.р., оба студенты Киевского национального университета технологий и дизайна).

В результате одного пострадавшего госпитализировали, а другому медицинскую помощь оказали без госпитализации.

Правонарушители уехали на автомобиле Mercedes-Benz. С места происшествия изъяты две гильзы от патронов калибра 9 мм.

С целью розыска и задержания злоумышленников введено в действие полицейскую операцию "Сирена".

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в центре Киева недалеко от развлекательного комплекса "Арена-Сити" произошла массовая драка со стрельбой.