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20 ноября • обновлено в 10:37
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/ Криминал

В Киеве возле Рады произошло тройное ДТП с пострадавшими. Видео

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В Киеве рядом с Верховной Радой Украины, на улице Грушевского, 20 ноября произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

В аварии приняли участие три автомобиля. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, народные депутаты не пострадали.

В Киеве возле Рады произошло тройное ДТП с пострадавшими

В Киеве возле Рады произошло тройное ДТП с пострадавшими

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4. В результате аварии погибли два человека.

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Автор
Яра Дорош Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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