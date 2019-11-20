В Киеве возле Рады произошло тройное ДТП с пострадавшими. Видео

В Киеве рядом с Верховной Радой Украины, на улице Грушевского, 20 ноября произошло масштабное ДТП с пострадавшими.

В аварии приняли участие три автомобиля. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, народные депутаты не пострадали.

В Киеве возле Рады произошло тройное ДТП с пострадавшими

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4. В результате аварии погибли два человека.

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