В Киеве возле Рады произошло тройное ДТП с пострадавшими. Видео

В Киеве рядом с Верховной Радой Украины, на улице Грушевского, 20 ноября произошло масштабное ДТП с пострадавшими.
В аварии приняли участие три автомобиля. Об этом сообщили на странице Dtp.kiev.ua (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
По предварительной информации, народные депутаты не пострадали.
В Киеве возле Рады произошло тройное ДТП с пострадавшими
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве произошло смертельное ДТП с микроавтобусом Mercedes и Toyota Rav4. В результате аварии погибли два человека.
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