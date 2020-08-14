В Киеве жестоко убили мужчину у озера: полиция подозревает его друга

В Киеве задержали мужчину, который подозревается в смертельном избиении знакомого у озера.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. К правоохранителям позвонил рыбак, который у водоема на улице Полярной обнаружил погибшего (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте полицейские обнаружили неизвестного с многочисленными гематомами на лице и теле. Уже позже они установили, что к событию, вероятно, причастен 40-летний житель Киева, который был ранее судим за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и завладением транспортными средствами. Подозреваемого задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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"Полицейским он признался, что употреблял алкогольные напитки со знакомым и между ними возник конфликт. Во время выяснения отношений он бил оппонента палкой, в результате чего тот от полученных травм скончался", – говорится в сообщении.

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Мужчине было объявлено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень вступился за девушку, которую ударили по лицу, а потом получил ножевое ранение в живот и по дороге в больницу скончался.

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