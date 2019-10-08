Во вторник, 8 октября, в Дарницком районе Киева на берегу озера мужчина обнаружил труп женщины.

Тело нашли возле станции метро "Осокорки", между проспектом Бажана и улицей Ижевской. Вызов на линию "102" поступил около 09:40, написал "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как рассказал мужчина, женщина жила на берегу озера, так как была бездомной, а он периодически приносил ей еду. Накануне, вечером, мужчина виделся с ней и сказал, что придет утром.

В Киеве возле озера обнаружили труп женщины Информатор

Когда он пришел в назначенное время, то увидел женщину без признаков жизни. Он отметил, что та злоупотребляла алкоголем и часто пила настойку "Глода".

Правоохранители рассказали, что явных следов насильственной смерти не было. На вид умершей около 45 лет, а документов при ней не нашли. Причины гибели выяснят позже.

Во вторник, 8 октября, в Дарницком районе Киева на берегу озера мужчина обнаружил труп женщины Информатор

Тело нашли возле станции метро Осокорки, между проспектом Бажана и улицей Ижевской Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в понедельник, 7 октября, на территории Дарницкого железнодорожного депо обнаружили обезглавленный труп женщины. А во вторник, 8 октября, в Киеве на улице Большая Васильковская, 63а обнаружили труп мужчины. На его шее была веревка с петлей.

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