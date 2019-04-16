В Киеве возле метро похитили человека: первые детали

В Голосеевском районе Киева 16 апреля неизвестные побили и похитили мужчину. Его затолкали в черный Ford Transit и увезли в неизвестном направлении.

ЧП произошло неподалеку от метро "Теремки", на проспекте Глушкова, сообщил источник OBOZREVATEL. Введен план "Перехват".

Информация о похищении поступила в 16:19. Номер похитителей известен лишь частично – "АН 5137".

Очевидцы заявляют о двоих похитителях. Один из них был одет в черную куртку и шапку, пишет "Информатор". Детали происшествия выясняются.

Примерное место похищения Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве возле метро "Политехнический институт" похитили парня. Его посреди улицы затолкали в авто и увезли на большой скорости.

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