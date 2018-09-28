В Киеве возле метро нашли труп мужчины

В Киеве в пятницу, 28 сентября, возле метро "Позняки" обнаружили труп мужчины. По предварительной информации, причиной смерти стала передозировка наркотиков.

Как пишет "Информатор", тело нашли около 1:30. Правоохранители не смогли установить его личность, поскольку среди вещей умершего не было документов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"На вид ему около 30 лет. Был одет в темно-синие джинсы, синюю кофту и кроссовки", — уточнили в издании.

"Информатор"

Сообщается также, что тело было обнаружено неподалеку магазина секонд-хенд одежды "Баул".

Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 20 сентября на одной из станций киевского метро скончался мужчина. Медики не успели предоставить ему помощь — смерть наступила внезапно.