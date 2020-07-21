В Киеве возле метро прогремел взрыв, а известный ТРЦ "заминировали". Фото и видео

Obozrevatel Криминал 13:35, 21.07.2020 Обновлено: 14:21, 21.07.2020

В Киеве, рядом со станцией метро "Минская", якобы нашли "подозрительный" чемодан, а потом раздался взрыв. Оказалось, что там было уничтожено два самодельных взрывных устройства. Также сообщается о "заминировании" ТРЦ Ocean Plaza.

Оба инцидента случились во вторник, 21 июля. О "подозрительном" чемодане написали на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан

В сети уточнили, что людей, которые были рядом со станцией метро, эвакуировали. Журналисту OBOZREVATEL удалось сделать несколько фото с места событий. Он рассказал, что прибыли правоохранители, спасатели и медики. Часть территории была перекрыта.

Позже на странице "Киев оперативный" заявили о взрыве рядом со станцией метро, а также появилось соответствующее видео.

В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан

В то же время на странице "Х*йовый Киев" в Telegram написали, что началась эвакуация людей из ТРЦ Ocean Plaza, ведь поступил звонок о "заминировании".

В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
В Киеве возле метро нашли "подозрительный" чемодан
Пост в сети
Пост в сети
Пост в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 июля поступили сообщения о "заминировании" помещения Киевского апелляционного суда и центрального железнодорожного вокзала.

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