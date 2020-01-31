В Киеве возле Института рака появилась кофейня с циничным названием. Фотофакт

В Киеве прямо напротив здания Национального института рака разместили кофейню с циничным названием на русском языке "Кофелечебница".
Об этом написала журналистка OBOZREVATEL Лилия Рагуцкая на своей странице в Facebook. Она опубликовала соответствующее фото.
"Назвать так кофейню – безвкусица, как по мне. Поставить кофейню с таким названием напротив центрального входа в Институт рака – уже цинизм", – отметила Рагуцкая.
В Киеве возле Института рака появилась кофейня с циничным названием
Facebook/Лилия Рагуцкая
Пользователи сети начали возмущенно комментировать ситуацию.
"Это ужас...", "Омг, какие же д*билы", "Да еще и не на украинском. Фе", "Безвкусица не лечится. Ко всему еще и глупость", "Это неуважение к общественной морали", – написали они.
Комментарии пользователей сети
Скриншот
Комментарии пользователей сети
Скриншот
Пост о кофейне с циничным названием в Киеве
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из троллейбусов Киева пассажирки пенсионного возраста назвали защитников Украины, которые воюют с русскими оккупантами на Донбассе, "убийцами".
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.