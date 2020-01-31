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31 января • обновлено в 18:08
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/ Криминал

В Киеве возле Института рака появилась кофейня с циничным названием. Фотофакт

3.1т
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В Киеве прямо напротив здания Национального института рака разместили кофейню с циничным названием на русском языке "Кофелечебница".

Об этом написала журналистка OBOZREVATEL Лилия Рагуцкая на своей странице в Facebook. Она опубликовала соответствующее фото.

"Назвать так кофейню – безвкусица, как по мне. Поставить кофейню с таким названием напротив центрального входа в Институт рака – уже цинизм", – отметила Рагуцкая.

В Киеве возле Института рака появилась кофейня с циничным названием

В Киеве возле Института рака появилась кофейня с циничным названием

Facebook/Лилия Рагуцкая

Пользователи сети начали возмущенно комментировать ситуацию.

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"Это ужас...", "Омг, какие же д*билы", "Да еще и не на украинском. Фе", "Безвкусица не лечится. Ко всему еще и глупость", "Это неуважение к общественной морали", – написали они.

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Комментарии пользователей сети

Комментарии пользователей сети

Скриншот

Пост о кофейне с циничным названием в Киеве

Пост о кофейне с циничным названием в Киеве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из троллейбусов Киева пассажирки пенсионного возраста назвали защитников Украины, которые воюют с русскими оккупантами на Донбассе, "убийцами".

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Рагулье вопит
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семенов Александр
семенов Александр
Лечебница это на украинском ?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну а где цинизм?ну кофелечебница и что тут циничного???ну и что что институт рака,и вообще какое кому дело до кофейни?это частная контора и как человек хочет так и называет
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