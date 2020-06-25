В Киеве возле главного газорегуляторного пункта обнаружили мины. Фото

В Киеве, на улице Степана Бандеры, 6, во время строительных работ на главном газорегуляторном пункте 25 июня обнаружили три минометные мины.

Их рядом с рынком Петровка нашли работники АО "Киевгаз". Об этом написала пресс-служба компании на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Сегодня, 25 июня, около 11:00, наши сотрудники обнаружили три минометные мины во время строительных работ на главном газорегуляторном пункте (ГГРП) по улице Степана Бандеры, 6", – говорится в сообщении.

В Киеве возле главного газорегуляторного пункта обнаружили мины Facebook/"Киевгаз"

Так, специалисты "Киевгаза" проводили земляные работы, когда обнаружили снаряды. Они сразу вызвали полицию и спасателей, ведь возникла опасность взрыва.

"Объект расположен вблизи газозаправочной станции и рынка Петровка – в случае взрыва одной из мин последствия могли быть ужасными", – добавили в пресс-службе.

Работы "Киевгаз" в связи с находкой были приостановлены. На месте начала работать полиция, спасатели и саперы.

В Киеве возле главного газорегуляторного пункта обнаружили мины Facebook/"Киевгаз"

Также отмечается, что сам ГГРП №6, во время ремонта которого нашли мины, был построен еще в период с 1960 по 1963 годы.

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