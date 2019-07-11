В Киеве воры массово оставляют метки на квартирах: как распознать

В Киеве жители многоэтажки в Днепровском районе обнаружили массовые метки возле своих квартир. Предположительно, их оставили воры-домушники.

Неизвестные прикрепили спички разноцветным пластилином возле дверей, говорится в группе "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Уточняется, что речь идет о доме на улице Пражская, 19. Только на одном этаже очевидцы насчитали семь таких знаков.

Метки Скриншот

В комментариях к посту пользователи соцсети сообщили, что такие знаки у дверей оставляются, чтобы узнать, находятся ли в квартире жители. Если метку не сняли на протяжении суток, значит, владельцы продолжительное время не приходят, что дает возможность беспрепятственно обворовать квартиру.

Метки домушников Скриншот

Кроме этого, жители сообщили, что также воры рисуют слабо заметные "галочки" или другие пометки на почтовых ящиках на первом этаже.

Улица Пражская Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в начале июля аналогичные метки заметили еще в одном микрорайоне. Жители также рассказали о других знаках, которые свидетельствуют о подготовке кражи.

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