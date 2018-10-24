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/Криминал

В Киеве воровки орудовали в детских больницах: опубликованы их фото

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В Киеве в одной из детских поликлиник воровки пытались обокрасть родителей маленького пациента. Отмечается, что они не в первый раз попадаются "на горячем", однако продолжают попытки преступлений.

Фотографии подозреваемых опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Пострадавшие отметили, что воровки действуют по наработанной схеме: одна из них отвлекает, а вторая — обворовывает.

"Одна из них отвлекает, а другая ворует деньги и телефоны из сумок. Попала я, но вовремя среагировал мой муж", — рассказала пострадавшая.

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В Киеве воровки орудовали в детских больницах: опубликованы их фото

Facebook "Киев Оперативный"

Семья пострадавших также сообщила, что подозреваемых забрали в районное отделение полиции.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в ТРЦ Lavina Mall заметили банду карманных воров, которые "охотятся" за покупателями.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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