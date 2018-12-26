В Киеве воровки обчистили покупателя возле кассы: момент попал на видео

В центре Киева две женщины обокрали посетителя кафе возле кассы. Одна из них вытаскивала кошелек, а вторая в это время "прикрывала" ее.

Видеозапись момента преступления опубликовали в группе "Киев Оперативный" в Facebook. Сообщается, что кража произошла в одном из заведений в Печерском районе (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

"26 декабря в одном из кафе женщины профессионально украли кошелек у покупателя", — уточнили в соцсети.

На видео видно, что одна из воровок подходит к кассе, якобы рассматривая продукцию в витрине. В это время она накидывает на руку одежду, чтобы прикрыть ее, и вытягивает портмоне из сумки.

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Печерском районе Киева обокрали народного депутата от фракции "Батьківщина" Александру Кужель. Злоумышленники украли iPhone X в то время, когда политик делала покупки на продуктовой ярмарке.