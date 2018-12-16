В Киеве вооруженный СБУшник угнал такси: подробности и фото

В Киеве в ночь на 16 декабря правоохранители задержали вооруженного злоумышленника, предварительно – офицера СБУ, который угнал такси.

По адресу улица Борщаговская, 126 около 05:30 был задержан автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий службе такси, пишет "Информатор".

По предварительной информации, все началось по адресу проспект Победы, 37. Таксист подвозил неизвестного мужчину. В какой-то момент пассажир начал угрожать предметом похожим на пистолет, водителю, после чего сел за руль Toyota и уехал в неизвестном направлении.

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kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

kiev.informator.ua

Благодаря слаженной работе патрульных автомобиль задержали за короткий промежуток времени. После задержания у мужчины был обнаружен предмет, похожий на пистолет Макарова.

Предварительно, задержанным оказался подполковник СБУ. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом подросток на угнанном авто устроил страшное ДТП с человеческими жертвами.