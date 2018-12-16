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/Криминал

В Киеве вооруженный СБУшник угнал такси: подробности и фото

3.3тЧитать материал на украинском

В Киеве в ночь на 16 декабря правоохранители задержали вооруженного злоумышленника, предварительно – офицера СБУ, который угнал такси.

По адресу улица Борщаговская, 126 около 05:30 был задержан автомобиль Toyota Corolla, принадлежащий службе такси, пишет "Информатор".

По предварительной информации, все началось по адресу проспект Победы, 37. Таксист подвозил неизвестного мужчину. В какой-то момент пассажир начал угрожать предметом похожим на пистолет, водителю, после чего сел за руль Toyota и уехал в неизвестном направлении.

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В Киеве вооруженный СБУшник угнал такси: подробности и фото

kiev.informator.ua

В Киеве вооруженный СБУшник угнал такси: подробности и фото

kiev.informator.ua

В Киеве вооруженный СБУшник угнал такси: подробности и фото

kiev.informator.ua

В Киеве вооруженный СБУшник угнал такси: подробности и фото

kiev.informator.ua

Благодаря слаженной работе патрульных автомобиль задержали за короткий промежуток времени. После задержания у мужчины был обнаружен предмет, похожий на пистолет Макарова.

Предварительно, задержанным оказался подполковник СБУ. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности случившегося устанавливаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом подросток на угнанном авто устроил страшное ДТП с человеческими жертвами.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Темы
КриминалНовости Киева и Киевской области ЧП в Киеве
Место
УкраинаКиев
Теги
Служба безопасности УкраиныпистолетполицияНациональная полиция Украины
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Порошко Пете
Порошко Пете
А кто видел, что мне сделали Мусарня и СБУ, как найщыришы Украйинци в купе с Поляцами? А свидетели у меня есть? А Ури Луценко им его структуры не получали никаких заявлений. Ну и что? Наверное следуя наставлениям Косиора и других кошерных Украинцев, все кто не хочет СБУ сам подчиняться и отдавать что либо, связаны с Россией. Иначе быть не может? А место происшествия я только мимо проходил и то еще в за несколько дней до того.
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Kot Alex
Kot Alex
на военное положение все спишут...теперь время такое смутное, безвластие
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Порошко Пете
Порошко Пете
А кто видел, что мне сделали Мусарня и СБУ, как найщыришы Украйинци в купе с Поляцами? А свидетели у меня есть? А Ури Луценко им его структуры не получали никаких заявлений. Ну и что? Наверное следуя наставлениям Косиора и других кошерных Украинцев, все кто нехочет СБУ сам подчиняться и отдавать что либо, связаны с Россией. Иначе быть не может?
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0
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Порошко Пете
Порошко Пете
А само место происшествия, я только мимо проходил и то еще в за несколько дней до того.
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