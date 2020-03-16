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16 марта • обновлено в 14:52
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/ Криминал

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе. Фото

2.4т
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В Киеве вооруженный мужчина пришел в секс-шоп NO TABOO, который расположен на Оболонском проспекте, 1, и устроил там дебош.

Инцидент произошел 16 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Сначала молодой мужчина хотел что-то купить, а потом попросил поменять $1 тысячу на гривны. Когда тот доставал деньги, сотрудники секс-шопа увидели в его кармане пистолет и нажали на кнопку тревоги.

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

Информатор

На место приехала частная служба безопасности, сотрудники которой держали подозреваемого в помещении до прибытия полиции. Но мужчина начал угрожать, а когда приехали полицейские, начал прятать доллары.

Позже у него изъяли пистолет (вероятно, стартовый) и $1 тысячу, которые, предварительно, были фальшивыми. Мужчина начал выдвигать сразу несколько версий о том, откуда у него эти деньги. Сначала он заявлял, что купюры ему якобы дали как зарплату, затем сказал, что "это деньги начальника", а потом – что "получил их в обменнике". На помощь подозреваемый позвал агрессивного друга, который, по словам журналистов, обещал проломить им же головы, а также заявил, что не боится ни кого.

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

Информатор

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

Информатор

В результате подозреваемого, который устроил дебош в секс-шопе, все равно задержали. Его доставили в Оболонское управление полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Примечательно, что именно этот магазин ограбили неизвестные в ночь на 15 марта.

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

Информатор

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

Информатор

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

В Киеве вооруженный мужчина устроил дебош в секс-шопе

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Оболонском районе Киева, на улице Семена Скляренко, 17, возле входа в супермаркет "Сильпо" 15 марта пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Вытирану ато не тот по диаметру самотык предложили и он выразил недовольство.
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