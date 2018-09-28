МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

В Киеве вооруженные люди захватили маршрутку с пассажирами

14.7тЧитать материал на украинском

В Киеве трое неизвестных захватили в заложники маршрутный автобус с пассажирами. Злоумышленники были вооружены ножами и пистолетом.

Как передает издание "Вести" в Telegram, автобус должен был ехать из Киева в город Городище Черкасской области.

"Родственники захваченных пасажиров вызвали полицию. Требования злоумышленников не известны. Пассажиров, среди которых есть дети, не выпускают из автобуса", — сообщили в СМИ.

Новости
В Киеве парень ранил и взял в заложники мать

Как стало известно позднее, злоумышленники зашли в автобус на остановке "Корсунь-Шевченковский", что на Черкасщине. У двоих из них, по словам пассажиров рейса, были ножи, а еще у одного — пистолет.

"Они начали угрожать пассажирам оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", — поделилась свидетельница.

Столичные правоохранители задержали преступников и увезли их в Голосеевское отделение полиции, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

В Киеве вооруженные люди захватили маршрутку с пассажирами

Как писал OBOZREVATEL, в конце августа в Киеве мужчина взял в заложники четверых собственных детей и забаррикадировался в квартире. В результате успешной спецоперации все они были освобождены, злоумышленник задержан.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
50
4
Смешно
0
Интересно
14
Печально
51
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Не кpичат там в окно-Путин наш пpезидент?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Крым Андрей
Крым Андрей
Да ничего страшного. Вытираны АТО чуть-чуть побузили. Отругают и отпустят.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
С ветерана АТО опять попросили плату за проезд видимо.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2
2 из 3 ответов | показать все
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Прищепа Валентин, Иди нахуй.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
московські підари як зашевелилися?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наши блоги