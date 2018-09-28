В Киеве вооруженные люди захватили маршрутку с пассажирами

В Киеве трое неизвестных захватили в заложники маршрутный автобус с пассажирами. Злоумышленники были вооружены ножами и пистолетом.

Как передает издание "Вести" в Telegram, автобус должен был ехать из Киева в город Городище Черкасской области.

"Родственники захваченных пасажиров вызвали полицию. Требования злоумышленников не известны. Пассажиров, среди которых есть дети, не выпускают из автобуса", — сообщили в СМИ.

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Как стало известно позднее, злоумышленники зашли в автобус на остановке "Корсунь-Шевченковский", что на Черкасщине. У двоих из них, по словам пассажиров рейса, были ножи, а еще у одного — пистолет.

"Они начали угрожать пассажирам оружием и избили двух женщин. После чего запретили водителю открывать двери и выпускать людей", — поделилась свидетельница.

Столичные правоохранители задержали преступников и увезли их в Голосеевское отделение полиции, а пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Как писал OBOZREVATEL, в конце августа в Киеве мужчина взял в заложники четверых собственных детей и забаррикадировался в квартире. В результате успешной спецоперации все они были освобождены, злоумышленник задержан.