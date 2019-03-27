В Киеве военный грузовик врезался в авто с ребенком в салоне: фото

В Киеве ночью 26 марта военный грузовик врезался в легковое Chevrolet с ребенком в салоне. В аварии никто не пострадал.

По предварительным данным, причиной ДТП стали неисправные тормоза грузовика. Столкновение произошло на Гаванском мосту, пишет "Информатор" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"У Chevrolet вылетело заднее стекло. Также значительная часть машины смята. На помощь грузовику прибыл второй военный автомобиль", ‒ уточнили в СМИ.

В Киеве военный грузовик врезался в авто Скриншот "Информатор"

Точные причины аварии установит экспертиза правоохранителей.

В Киеве военный грузовик врезался в авто "Информатор"

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве в январе военный автомобиль МАЗ влетел в легковой Renaut. Авария произошла на пересечении ул. Бассейной и Скоропадского.

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