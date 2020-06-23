В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру: Mercedes разбился вдребезги. Фото

В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру

В Киеве в ночь на 23 июня водитель Mercedes заснул за рулем и влетел в фуру. В результате легковушка была разбита вдребезги. Ее водитель остался жив, однако пострадал.

Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, ДТП произошло на на Броварском проспекте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua

В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua

В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua

"Со слов водителя, он заснул за рулем и врезался в припаркованную фуру. С машины осталась груда метала. Водитель на ногах, шоковое состояние, пострадал, госпитализировали", – говорится в посте.

В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua

В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua

В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Киев оперативный

Также в сети отметили, что на место прибыли правоохранители и медики.

Пост в сети о ДТП в Киеве Скриншот

Пост в сети о ДТП в Киеве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в понедельник утром, 22 июня, произошло ДТП с участием четырех авто. Авария случилась на улице Крещатик, возле ЦУМа.