В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру: Mercedes разбился вдребезги. Фото
В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру
В Киеве в ночь на 23 июня водитель Mercedes заснул за рулем и влетел в фуру. В результате легковушка была разбита вдребезги. Ее водитель остался жив, однако пострадал.
Как написали на странице Dtp.kiev.ua в Facebook, ДТП произошло на на Броварском проспекте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua
В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua
В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua
"Со слов водителя, он заснул за рулем и врезался в припаркованную фуру. С машины осталась груда метала. Водитель на ногах, шоковое состояние, пострадал, госпитализировали", – говорится в посте.
В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua
В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Dtp.kiev.ua
В Киеве водитель заснул за рулем и влетел в фуру Facebook/Киев оперативный
Также в сети отметили, что на место прибыли правоохранители и медики.
Пост в сети о ДТП в Киеве Скриншот
Пост в сети о ДТП в Киеве Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киева в понедельник утром, 22 июня, произошло ДТП с участием четырех авто. Авария случилась на улице Крещатик, возле ЦУМа.