В Киеве водитель "влетел" на 6,5 тысячи евро штрафа из-за перегруза. Фото

Яра Дорош Криминал 10:52, 10.07.2020 Обновлено: 10:52, 10.07.2020

В Киеве зафиксировали рекордный штраф в 6500 евро в пункте взвешивания на Столичном шоссе.

Как написала пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook, это произошло в четверг, 9 июля.

"Общий вес нарушителя составил 61,84 тонны, что на 21,84 тонны больше разрешенного. Маршрут грузовика должен был пролегать из Киевской области в Полтавскую", – говорится в сообщении.

В Департаменте также напомнили, что комплексы габаритно-весового контроля работают в круглосуточном режиме на всех въездах в столицу.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля при подъезде к Киеву из стороны Житомира произошло столкновение двух грузовиков. В результате ДТП водитель одной из фур погиб.

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