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В Киеве водитель устроил смертельное ДТП и сбежал: фото и видео

1.1т Читать материал на украинском

В Святошинском районе Киева водитель автомобиля "Mercedes" сбил насмерть женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. Правоохранители попросили помощи у жителей столицы в поисках злоумышленника (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Так, следствию удалось установить, что его зовут Кулматов Рахмонжон Кундузович. Родился мужчина в 1979 году.

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Полиция ищет Рахмоджона Кулматова

Полиция ищет Рахмоджона Кулматова

Пресс-служба полиции Киева

Отмечается, что ДТП произошло 20 августа около 1:00 возле станции метро "Академгородок". Как видно на кадрах, авто протащило женщину на капоте. От удара ей оторвало ноги.

По факту смерти следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве водитель устроил смертельное ДТП и сбежал

В Киеве водитель устроил смертельное ДТП и сбежал

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве грузовик сбил 10-летнего мальчика, когда тот переходил дорогу по пешеходному переходу. Школьник чудом остался жив, при этом получил тяжелые травмы.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Тег
ДТП
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