В Киеве водитель умер за рулем: столкнулись несколько машин

Недалеко от станции метро "Левобережная" в Киеве водителю SsangYong стало плохо прямо за рулем. Из-за этого он врезался сразу в несколько машин.

Как сообщается на Telegram-канале "Киев оперативный", медики прибыли на место ЧП для оказания помощи, но мужчина умер, так и не приходя в сознание.

Из-за столкновения его авто с другими транспортными средствами на дороге образовалась масштабная пробка.

На Левобережке водитель умер за рулем и спровоцировал масштабное ДТП "Киев оперативный"

На Левобережке водитель умер за рулем и спровоцировал масштабное ДТП "Киев оперативный"

На Левобережке водитель умер за рулем и спровоцировал масштабное ДТП "Киев оперативный"

На Левобережке водитель умер за рулем и спровоцировал масштабное ДТП "Киев оперативный"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева ночью 23 марта произошло жуткое ДТП с участием инкассаторского авто и легковушки. В результате погибли два человека. Авария случилась на съезде с Южного моста в направлении Харьковской площади, неподалеку от станции метро "Славутич".

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