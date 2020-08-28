В Киеве водитель разбил пять авто перед патрульными: на вид был пьян. Фото

В Киеве водитель с признаками опьянения разбил пять авто.

Об этом написала пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook. В четверг, 27 августа, патрульные Голосеевского района на улице Антоновича заметили машину Mercedes, которая остановилась на полосе для движения общественного транспорта (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным полиции, после остановки водитель начал выполнять странные маневры – ездил то назад, то вперед. При проверке документов патрульные заметили у того признаки наркотического опьянения. Поэтому ему предложили пройти освидетельствование в медучреждении в установленном законом порядке.

В Киеве водитель с признаками опьянения разбил пять авто

"Водитель тронулся с места на большой скорости, оставив документы инспекторам, и сразу совершил ДТП с двумя машинами, которые проезжали мимо. Доехав к перекрестку, въехал еще в два припаркованных авто и остановился", – говорится в посте.

В Киеве водитель влетел в несколько авто

В результате ДТП никто не пострадал. Проходить освидетельствование на состояние опьянения 46-летний водитель отказался. На него составили протоколы по ч.1 ст.130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст.124 (Нарушение ПДД, что повлекло ДТП), ст.122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и вынесли постановление по ч.3 ст.122 (Остановка в полосе общественного транспорта) КУоАП.

Водитель, который влетел в несколько авто, имел признаки опьянения

Пост полиции о ДТП. Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Богуславском районе Киевской области автомобиль Volkswagen переехал насмерть местного жителя, который спал на проезжей части.