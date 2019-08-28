В Киеве водитель переехал ногу полицейскому и пытался сбежать

В Голосеевском районе Киева водитель сбил полицейского полка специального назначения и сбежал с места аварии.

Вначале правоохранители решили остановить авто нарушителя из-за видимых сильных повреждений машины, однако водитель начал убегать от них, сообщили на странице полиции Киева в Facebook.

Мужчина отказался останавливать машину и попытался скрыться, а когда к авто подбежал полицейский – резко начал движение и переехал ему ногу.

Авто нарушителя Facebook Полиция Киева

"Правоохранители задержали злоумышленника, автомобиль изъяли. Установлено, что за рулем был 35-летний ранее не судимый иностранец в состоянии алкогольного опьянения. Полицейского госпитализировали, у него прелом ноги", – сообщил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Как писал OBOZREVATEL, 27 августа в Киеве произошло аналогичное ЧП – водитель сбил правоохранителя и скрылся с места происшествия. На опубликованном видео видно, что пострадавший правоохранитель после аварии находился в сознании. Ему оказывали помощь его коллеги и очевидцы ДТП.

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