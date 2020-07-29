В Киеве водитель одним ударом вырубил пешехода. Видео 18+
В Киеве водитель вырубил пешехода.
В Киеве возле станции метро "Минская" между водителем автомобиля и пешеходом произошел конфликт, который перерос в избиение с тяжкими последствиями.
Как сообщается на странице "Киева оперативного" в Facebook, после словесной перепалки водитель Volkswagen ударил пешехода, отчего тот сразу упал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
Водитель избил пешехода в Киеве. Facebook "Киев оперативный"
"В результате непонятной словесной перепалки между пешеходом и водителем Volkswagen произошла драка. Ну, как драка – один удар, который теперь квалифицирован как тяжкие телесные повреждения", – сказано в сообщении.
Автомобилист затем сел в машину и скрылся с места происшествия, а пешеход так и остался лежать неподвижным.
Водитель избил пешехода возле станции метро "Минская". Google Maps
Подробности и причины конфликта не уточняются.
(Внимание! На видео присутствуют сцены насилия)
(Видео – Facebook "Киев оперативный" )
Facebook "Киев оперативный"
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