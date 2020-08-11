В Киеве водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в МАФ. Фото

В Киеве водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в МАФ. Facebook / Киев оперативный

В Святошинском районе Киева во вторник, 11 августа, водитель маршрутки якобы уснул за рулем и врезался в МАФ.

Инцидент произошел на улице Генерала Наумова. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Только что на улице Генерала Наумова водитель маршрутки заснул и влетел в МАФ", – говорится в посте.

На сайте 04597 уточнили, что ДТП произошло на перекрестке Новоирпинской трассы и улицы Генерала Наумова.

"Водитель маршрутки №420 не справился с управлением и влетел в магазин. По словам ирпинчан, находившихся в маршрутке, водителю стало плохо и он потерял сознание", – написали журналисты.

В Киеве водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в МАФ Facebook / Киев оперативный

Отмечается, что в результате ДТП никто не травмировался.

В Киеве водитель маршрутки уснул за рулем и врезался в МАФ Facebook / Киев оперативный

Пост в сети Скриншот

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