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13 ноября • обновлено в 10:54
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В Киеве водитель маршрутки попал в громкий скандал: сеть в ярости

1.3т
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В Киеве водитель маршрутки №211 (ДВРЗ – пл. Демеевская) попал в скандал. Мужчину обвинили в том, что он 12 ноября на остановке на улице Гродненской начал закрывать двери автобуса и двигаться до того, как пассажирка успела выйти.

Из-за этого женщина упала и получила перелом руки со смещением. Об инциденте сообщил сын потерпевшей на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

"12.11.2019, ориентировочно в 15:50-16:10, моя мама ехала в маршрутном такси №211. Водитель остановился на Гродненской. Мама выходила из маршрутки. Не успела выйти, как водитель начал движение и закрытие дверей", – говориться в посте.

В Киеве водитель маршрутки попал в громкий скандал

В Киеве водитель маршрутки попал в громкий скандал

Киев Оперативный

Сын потерпевшей добавил, что семья начала розыски свидетелей. Пользователи сети яростно прокомментировали ситуацию, сообщая о похожих случаях.

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"Сама была в такой ситуации. Слава Богу, что ничего не сломала. Маршруточники часто такое творят…", "Тоже могла бы побывать в такой ситуации... На костылях выходила из 69 автобуса, не успела нормально ступить на землю, как он уже тронулся, закрывая на ходу дверь. Отделалась испугом…", "Я уже не первый раз о таком случае слышу. Просто кошмар. Найти и наказать!" – написали они.

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Тема
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