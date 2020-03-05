В Киеве водитель маршрутного автобуса №193 (пл. Дарницкая - ж/м Корчеватое) громко оскандалился, якобы не позволив ребенку-инвалиду ехать бесплатно.

Об этом сообщила очевидица Наталья Спицкая на странице "Соседи. Голосеево" в Facebook. Ее очень возмутила такая ситуация.

"Ребенок-инвалид зашел в маршрутку №193 и предъявил удостоверение. На это водитель ответил, что у него уже есть льготники", – написала женщина.

По ее словам, мужчина также сказал, что не будет ехать дальше, пока ребенок не выйдет.

В Киеве водитель маршрутки не позволил ребенку-инвалиду ехать бесплатно

В комментариях пользователи сети рассказали о похожих неприятных случаях.

"Моего ребенка с удостоверением вообще высадили на этом рейсе, после того как он проехал пол остановки", "К сожалению, такие ситуации происходят на многих маршрутах...", "Уже не раз наблюдала, как водители пытались выгнать из автобуса детей-льготников. Но мир не без добрых людей, всегда находились пассажиры, которые платили", – написали они.

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Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водителя маршрутного автобуса №507 (Железнодорожный вокзал "Южный" – Национальный музей народной архитектуры и быта Украины) обвинили в том, что тот, закрывая дверь транспортного средства, прищемил семилетней девочке руку и продолжил движение.

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