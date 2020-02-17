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17 февраля • обновлено в 16:16
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В Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус. Фотофакт

3.7т
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В Киеве заметили водителя и кондуктора автобуса, которые справляли нужду прямиком на транспортное средство.

Инцидент произошел на территории жилого массива Виноградарь. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ничего не поменялось – водителям общественного транспорта так и не поставили туалеты, поэтому они в унисон с кондукторами справляют нужду прямо на автобус", – говорится в посте.

В Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус

В Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус

Киев оперативный

Новости
Прищемил руку и поехал дальше: в Киеве водитель маршрутки попал в скандал из-за ребенка

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки справил нужду посреди улицы, прямо возле Центрального железнодорожного вокзала.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На фото - троллейбус!!!
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1
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А что кондуктор-баба справляет нужду стоя.
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