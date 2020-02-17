В Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус. Фотофакт

В Киеве заметили водителя и кондуктора автобуса, которые справляли нужду прямиком на транспортное средство.

Инцидент произошел на территории жилого массива Виноградарь. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Ничего не поменялось – водителям общественного транспорта так и не поставили туалеты, поэтому они в унисон с кондукторами справляют нужду прямо на автобус", – говорится в посте.

В Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус Киев оперативный

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель маршрутки справил нужду посреди улицы, прямо возле Центрального железнодорожного вокзала.

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