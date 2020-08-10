В Киеве водитель грузовика наехал на ногу полицейскому: детали инцидента

На въезде в Киев 10 августа патрульные полицейские остановили грузовик MAN и сообщили водителю, что движение дальше запрещено. Он агрессивно отреагировал на это и наехал на ногу одному из правоохранителей.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева на своей странице в Facebook. Утром экипаж следил за соблюдением ограничений по въезду в город крупногабаритных автомобилей.

Так, на автодороге М-05 инспектора остановили транспортное средство MAN с полуприцепом и сказали водителю, что дальнейшее движение запрещено.

"Мужчина отказался выполнять законное указание полицейских, вел себя вызывающе и агрессивно. Вдруг водитель резко начал движение и совершил наезд на ногу одному из инспекторов", – говорится в сообщении.

Патрульный получил травму ноги, был госпитализирован. Водителя грузовика сразу задержали.

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