В Киеве водитель Bentley врезался в дерево и сломал патрульному руку

В Киеве водитель элитного автомобиля Bentley врезался в дерево, после чего сломал руку патрульному, который прибыл на место аварии.

Водитель после столкновения с деревом не предпринимал никаких мер и остался внутри салона. По словам полицейских, он был очень пьян и спал прямо за рулем, сообщили на странице Патрульной полиции Киева в Facebook.

"Мужчина не смог четко объяснить, что происходило и не реагировал на просьбы предоставить документы. Он каждый раз называл новую версию, куда он их дел", – уточнили правоохранители.

После этого он попытался сбежать и оказывал сопротивление при задержании. Он сломал патрульному руку, пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники.

В издании уточнили, что, по предварительной информации, полиция установила его личность. Это –Дмитрий Салминский, который и ранее попадал в аварии на дорогих автомобилях.

Авто въехало в дерево Facebook Патрульная полиция Киева

В 2016 году его Lamborghini Gallardo Spyder столкнулся с Ford, обошлось без пострадавших.

Предполагаемый водитель-нарушитель Страна

Как писал OBOZREVATEL, в конце июля в Киеве произошло ДТП с элитным автомобилем Bentley и машиной автошколы, за рулем которой была ученица. На обнародованной в соцсетях записи видно, что авария случилась под путепроводом в крайней правой полосе. Рядом с автомобилями были разбросаны обломки фар.

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