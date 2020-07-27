В Киеве во время волны минирований нашли подозрительный рюкзак. Фото

В Киеве во время волны минирований нашли подозрительный рюкзак.

В Киеве в понедельник, 27 июля, во время волны минирований нашли неизвестный подозрительный рюкзак.

Инцидент произошел во Французском квартале. Об этом сообщили на странице "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место прибыли взрывотехники и начали проверку предмета.

Отметим, что через несколько минут после публикации пост со страницы в Facebook внезапно исчез.

Новость обновляется.