В Киеве во время пожара в МАФе с овощами погибла женщина. Фото с места трагедии

В Киеве во время пожара в МАФе с овощами погибла женщина

В Дарницком районе Киева в ночь 26 июня случился пожар в металлических павильонах. В результате ЧП погибла женщина.

Трагедия случилась на улице Ревуцкого, 7В. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве на своем сайте (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На месте спасатели установили, что у девятиэтажного жилого дома в отдельном металлическом павильоне, где продавали овощи, возник пожар. Огонь распространился на рядом расположенное похожее сооружение для приема вторичного сырья.

В Киеве во время пожара в МАФе с овощами погибла женщина ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Сначала пожар локализовали, а тогда – ликвидировали. Во время тушения в первой постройке было обнаружено тело женщины без признаков жизни.

В Киеве во время пожара в МАФе с овощами погибла женщина ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Огнем также были повреждены товар, личные вещи в овощном павильоне и вторичное сырье в соседнем. Причину возникновения пожара установят правоохранители.

В Киеве во время пожара в МАФе с овощами погибла женщина ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Киеве 20 июня произошел пожар в здании "Киевпроекта" на улице Богдана Хмельницкого.