В Киеве во время пожара обстреляли спасателей: первые подробности

В Киеве 15 сентября во время ликвидации пожара владелец загоревшегося здания обстрелял спасателей. Он без предупреждения совершил пять выстрелов из револьвера системы Наган, переоборудованного под резиновые пули.

ЧП произошло на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском раоне, сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве. Возгорание началось в пристройке к дому.

"Во время разведки в частном доме в сторону спасателей был совершен первый выстрел без предупреждения. Внутри находился его житель, мужчина 1955 года рождения. Покинув дом, начальник караула дал команду личному составу покинуть территорию. Пожар на тот момент уже был ликвидирован. Владелец усадьбы вышел во двор и совершил еще несколько выстрелов", – уточнили в столичной ГосЧС.

ГосЧС в Киеве (иллюстративное фото) Киев TV

По словам спасателей, мужчина не реагировал на требование прекратить огонь. Вызванный ними патруль полиции задержал владельца загоревшегося дома. Сам мужчина объяснился, что не распознал спасателей, из-за чего и начал стрельбу. В результате происшествия никто не пострадал.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 9 сентября на Троещине в Киеве, на улице Теодора Драйзера, 11 а, открыли стрельбу. В результате пострадал 31-летний мужчина, который в это время отдыхал с друзьями.

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