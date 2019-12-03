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5 декабря • обновлено в 14:09
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/ Криминал

В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка: появились новые подробности по делу

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Задержанным за убийство трехлетнего мальчика во время покушения на его отца, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в Киеве, объявили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка

В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка

Досудебное расследование в уголовном производстве будет продолжаться.

Позже ASPI со ссылкой на информированный источник написало, что меру пресечения двум задержанным должен выбрать Шевченковский районный суд Киева.

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"Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым будет отправлено, предварительно, в Шевченковский суд столицы завтра (4 декабря. – Ред.)", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сторона обвинения будет просить суд избрать для задержанных безальтернативную меру пресечения – арест, учитывая тяжесть совершенного ими преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Яра Дорош
Темы
Новости Киева Новости Киева и Киевской области Покушение на Соболева
Персона
Вячеслав Соболев
Место
Украина Киев
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Ничё так добровольческая армия, самые настоящие киллеры ! Те кто плюсы ставят, вы считаете это правильным ?
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