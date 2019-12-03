В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка: появились новые подробности по делу

Задержанным за убийство трехлетнего мальчика во время покушения на его отца, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в Киеве, объявили о подозрении.
Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.
В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка
Досудебное расследование в уголовном производстве будет продолжаться.
Позже ASPI со ссылкой на информированный источник написало, что меру пресечения двум задержанным должен выбрать Шевченковский районный суд Киева.
"Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым будет отправлено, предварительно, в Шевченковский суд столицы завтра (4 декабря. – Ред.)", – отметил собеседник агентства.
Он добавил, что сторона обвинения будет просить суд избрать для задержанных безальтернативную меру пресечения – арест, учитывая тяжесть совершенного ими преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Киеве 1 декабря обстреляли автомобиль Range Rover депутата Киевского областного совета Соболева.
В результате покушения от ранения в голову погиб 3-летний сын депутата Александр. Сам политик во время инцидента не пострадал.
Соболев несколько лет находился в жестком конфликте с влиятельным "донецким" судьей. Ему и его семье поступали угрозы, в частности физической расправы.
2 декабря стало известно о задержании двух подозреваемых в покушении на Соболева. Они являются экс-бойцами УДА.
Заместитель командира Украинской добровольческой армии, командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей "Июнь" Гергерт подтвердил, что задержанные служили в его батальоне.
Выяснилось, что во время инцидента выстрел осуществлялся не из автомобиля (как сначала считалось), а из дома.
Одним из подозреваемых в убийстве 3-летнего сына Соболева оказался 20-летний Андрей Лаврега.
Также в сети появилось фото добровольца УДА Евгения Семенова, второго подозреваемого в покушении на депутата.
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