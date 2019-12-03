В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка: появились новые подробности по делу

Задержанным за убийство трехлетнего мальчика во время покушения на его отца, депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева в Киеве, объявили о подозрении.

Об этом написала пресс-служба полиции Киева на своей странице в Facebook. Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.

"Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного пунктами 2, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В Киеве во время покушения на депутата убили ребенка

Досудебное расследование в уголовном производстве будет продолжаться.

Позже ASPI со ссылкой на информированный источник написало, что меру пресечения двум задержанным должен выбрать Шевченковский районный суд Киева.

"Ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым будет отправлено, предварительно, в Шевченковский суд столицы завтра (4 декабря. – Ред.)", – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что сторона обвинения будет просить суд избрать для задержанных безальтернативную меру пресечения – арест, учитывая тяжесть совершенного ими преступления.

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