МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

/Криминал

В Киеве вооруженная банда грабила заправку: фото

1.5тЧитать материал на украинском

В Днепровском районе Киева 14 декабря задержали группу вооруженных мужчин в масках, которые пытались ограбить автозаправку KLO.

В разбойном налете принимали участие трое людей, сообщили на канале "Киев Оперативный" в Telegram. Также в соцсети обнародовали фото задержанных.

Задержанный мужчина

Задержанный мужчина

"Киев Оперативный" Telegram

Задержанный мужчина

Задержанный мужчина

"Киев Оперативный" Telegram

Новости
В Киеве устроили налет на ''евробляху'': что известно

"Их задержали на проспекте Освободителей во время грабежа на заправке KLO. Все орудия преступления изъяли, проводятся оперативные следственные действия", — уточнили в соцсети.

Задержанный мужчина

Задержанный мужчина

"Киев Оперативный" Telegram

У грабителей изъяли ножи и пистолеты. Известно также, что все нападающие были в масках.

В Киеве вооруженная банда грабила заправку: фото

"Киев Оперативный" Telegram

В Киеве вооруженная банда грабила заправку: фото

"Киев Оперативный" Telegram

Место происшествия

Место происшествия

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на Полтавщине неизвестный совершил вооруженный налет на банк. Угрожая пистолетом, преступник заставил работников финансового учреждения отдать ему деньги, после чего скрылся.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Какая же это банда? Они были в масках, значит настоящие патриоты Окраины. Свободу политическим заключённым на Украине!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги