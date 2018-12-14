В Киеве вооруженная банда грабила заправку: фото

В Днепровском районе Киева 14 декабря задержали группу вооруженных мужчин в масках, которые пытались ограбить автозаправку KLO.

В разбойном налете принимали участие трое людей, сообщили на канале "Киев Оперативный" в Telegram. Также в соцсети обнародовали фото задержанных.

Задержанный мужчина "Киев Оперативный" Telegram

Задержанный мужчина "Киев Оперативный" Telegram

"Их задержали на проспекте Освободителей во время грабежа на заправке KLO. Все орудия преступления изъяли, проводятся оперативные следственные действия", — уточнили в соцсети.

Задержанный мужчина "Киев Оперативный" Telegram

У грабителей изъяли ножи и пистолеты. Известно также, что все нападающие были в масках.

"Киев Оперативный" Telegram

"Киев Оперативный" Telegram

Место происшествия

Как писал OBOZREVATEL, в декабре на Полтавщине неизвестный совершил вооруженный налет на банк. Угрожая пистолетом, преступник заставил работников финансового учреждения отдать ему деньги, после чего скрылся.