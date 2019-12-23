Главная Новости
23 декабря • обновлено в 11:30
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Криминал

В Киеве вновь подожгли магазины "Молоко от фермера": подозреваемых поймали

1.1т
Читать материал на украинском

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера". Один из инцидентов произошел на улице Елены Телиги, 27, а второй – на проспекте Василия Порика, 13Б.

Полицейским удалось задержать четырех поджигателей. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поджоги произошли синхронно, около 02:40. Но тогда незнакомцев уже поджидали правоохранители.

В Киеве вновь подожгли магазины "Молоко от фермера"

В Киеве вновь подожгли магазины "Молоко от фермера"

Информатор

На улице Елены Телиги двое мужчин начали убегать, не успев забросить бутылку в помещение. Загорелся лишь фасад двери. Пожар потушили полицейские и сотрудники охранной фирмы "Сириус". Подозреваемых сразу же задержали. Мужчинам по 23 года.

Новости
В Киеве вспыхнул пожар в общежитии: сотни студентов эвакуировали

На проспекте Василия Порика пожар успел разгореться. Двое мужчин бросили гирю в окно и закинули бутылку с горючим веществом в помещение. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. А правоохранителям также удалось задержать двух подозреваемых "на горячем".

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера"

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера"

Информатор

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве

Информатор

Магазины сети "Молоко от фермера" до этого поджигали уже пять раз

Магазины сети "Молоко от фермера" до этого поджигали уже пять раз

Информатор

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера"

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера"

Информатор

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве

Информатор

Магазины сети "Молоко от фермера" до этого поджигали уже пять раз

Магазины сети "Молоко от фермера" до этого поджигали уже пять раз

Информатор

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера"

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера"

Информатор

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

  • Появилось видео серии поджогов магазинов сети "Молоко от фермера" в Киеве в ночь на 14 ноября.

  • А уже 20 ноября неизвестные подожгли еще два магазина сети "Молоко от фермера" в Киеве.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
хлопцы небось с фронта пришли. скучают по динамичной жизни)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости Киева

Топ-публикации

Топ-блоги