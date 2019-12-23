В Киеве вновь подожгли магазины "Молоко от фермера": подозреваемых поймали

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера". Один из инцидентов произошел на улице Елены Телиги, 27, а второй – на проспекте Василия Порика, 13Б.

Полицейским удалось задержать четырех поджигателей. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Поджоги произошли синхронно, около 02:40. Но тогда незнакомцев уже поджидали правоохранители.

В Киеве вновь подожгли магазины "Молоко от фермера" Информатор

На улице Елены Телиги двое мужчин начали убегать, не успев забросить бутылку в помещение. Загорелся лишь фасад двери. Пожар потушили полицейские и сотрудники охранной фирмы "Сириус". Подозреваемых сразу же задержали. Мужчинам по 23 года.

На проспекте Василия Порика пожар успел разгореться. Двое мужчин бросили гирю в окно и закинули бутылку с горючим веществом в помещение. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. А правоохранителям также удалось задержать двух подозреваемых "на горячем".

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера" Информатор

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве Информатор

Магазины сети "Молоко от фермера" до этого поджигали уже пять раз Информатор

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера" Информатор

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве Информатор

Магазины сети "Молоко от фермера" до этого поджигали уже пять раз Информатор

В ночь на 23 декабря в Киеве снова подожгли магазины сети "Молоко от фермера" Информатор

Полицейским удалось задержать четырех подозреваемых в поджогах магазинов в Киеве Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Киеве в ночь на 14 ноября произошла серия пожаров. Около 3:00 с интервалом в несколько минут неизвестные подожгли три магазина сети "Молоко от фермера".

Появилось видео серии поджогов магазинов сети "Молоко от фермера" в Киеве в ночь на 14 ноября.

А уже 20 ноября неизвестные подожгли еще два магазина сети "Молоко от фермера" в Киеве.

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