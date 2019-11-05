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5 ноября • обновлено в 09:47
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/ Криминал

В Киеве внезапно закрыли две центральные станции метро: первые подробности

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В Киеве во вторник, 5 ноября, внезапно закрыли станции метро "Майдан Незалежности" (синяя ветка метро) и "Дворец спорта" (зеленая ветка), а также соответствующие пересадочные узлы.

Дело в том, что поступил анонимный звонок о минировании. Об этом сообщила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook.

На станциях началась проверка. Об открытии пообещали сообщить сразу после завершения соответствующих мероприятий.

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