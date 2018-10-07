МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
LadyCity

В Киеве внедорожник задавил пешехода: фото и видео

982Читать материал на украинском

В Киеве на улице Вадима Гетьмана в субботу, 6 октября, внедорожник Toyota Land Cruiser насмерть сбил мужчину.

Трагедия произошла в 22:40, погибшему пешеходу было около 50 лет. Он умер еще до приезда скорой помощи, поскольку удар был очень сильным — автомобиль двигался на полной скорости, сообщает "Информатор"(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам водителя Toyota, он двигался в сторону Индустриального моста. Мужчина выскочил прямо перед внедорожником, и шансов среагировать не было. Стоит отметить, что в этом месте нет пешеходного перехода, и погибший решил перебежать дорогу в неположенном месте.

Новости
Погиб во дворе своего дома: под Киевом авто насмерть сбило очевидца ДТП

Владелец Land Cruiser оказался трезв, но находился в шоковом состоянии. Патрульным он сообщил, что даже не понял с какой стороны выскочил пешеход. Причины ДТП устанавливают патрульные полицейские и следователи.

В Киеве внедорожник задавил пешехода: фото и видео

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана

"Информатор"

В Киеве внедорожник задавил пешехода: фото и видео

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана

"Информатор"

В Киеве внедорожник задавил пешехода: фото и видео

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана

"Информатор"

В Киеве внедорожник задавил пешехода: фото и видео

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана

"Информатор"

В Киеве внедорожник задавил пешехода: фото и видео

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана

"Информатор"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на бульваре Леси Украинки ночью "мажор" на дорогой спортивной машине устроил гонки с дрифтом и нарушением правил дорожного движения.

Читайте все новости по теме "ДТП в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
ДТП в Киеве
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги