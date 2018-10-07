В Киеве внедорожник задавил пешехода: фото и видео

В Киеве на улице Вадима Гетьмана в субботу, 6 октября, внедорожник Toyota Land Cruiser насмерть сбил мужчину.

Трагедия произошла в 22:40, погибшему пешеходу было около 50 лет. Он умер еще до приезда скорой помощи, поскольку удар был очень сильным — автомобиль двигался на полной скорости, сообщает "Информатор"(чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По словам водителя Toyota, он двигался в сторону Индустриального моста. Мужчина выскочил прямо перед внедорожником, и шансов среагировать не было. Стоит отметить, что в этом месте нет пешеходного перехода, и погибший решил перебежать дорогу в неположенном месте.

Владелец Land Cruiser оказался трезв, но находился в шоковом состоянии. Патрульным он сообщил, что даже не понял с какой стороны выскочил пешеход. Причины ДТП устанавливают патрульные полицейские и следователи.

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана "Информатор"

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана "Информатор"

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана "Информатор"

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана "Информатор"

ДТП в Киеве на Вадима Гетьмана "Информатор"

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