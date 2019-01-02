В Киеве внедорожник протаранил машину с полицейскими: фото и видео ДТП

В центре Киева ночью 2 января внедорожник Range Rover врезался в авто следственно-оперативной группы полиции Renaut Kangoo.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два правоохранителя, пишет "Информатор". Степень тяжести повреждений устанавливается.

"Range Rover двигался вниз по бульвару Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo", — уточнили очевидцы.

ДТП с полицией "Информатор"

ДТП с полицией "Информатор"

В результате столкновения в авто полиции образовалась большая вмятина со стороны пассажирских сидений.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 1 января в Киеве произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто загорелось.