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/Криминал

В Киеве внедорожник протаранил машину с полицейскими: фото и видео ДТП

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В центре Киева ночью 2 января внедорожник Range Rover врезался в авто следственно-оперативной группы полиции Renaut Kangoo.

По предварительным данным, в ДТП пострадали два правоохранителя, пишет "Информатор". Степень тяжести повреждений устанавливается.

"Range Rover двигался вниз по бульвару Шевченко и на скорости врезался в полицейский Renault Kangoo", — уточнили очевидцы.

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ДТП с полицией

ДТП с полицией

"Информатор"

ДТП с полицией

ДТП с полицией

"Информатор"

В результате столкновения в авто полиции образовалась большая вмятина со стороны пассажирских сидений.

Как писал OBOZREVATEL, в ночь на 1 января в Киеве произошла огненная авария с пострадавшими. ДТП случилось на развязке возле рынка "Колибрис" в Святошинском районе.

Водитель легкового автомобиля Renault Clio на "еврономерах" не справился с управлением и врезался в дорожное заграждение, после чего авто загорелось.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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