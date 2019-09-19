В Подольском районе Киева вандалы разрисовали окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади.
На них появились всевозможные надписи и рисунки, сообщает издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Хулиганы использовали разноцветные краски из баллончиков, чтобы зарисовать практически все на площади.
В Киеве вандалы разрисовали исторический центр
Информатор
Они закрасили окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади
Информатор
Хулиганы использовали краски из баллончиков
Информатор
На зданиях появились всевозможные надписи и рисунки
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вандалы спилили одну из мемориальных таблиц в сквере Бабий Яр.
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