В Подольском районе Киева вандалы разрисовали окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади.

На них появились всевозможные надписи и рисунки, сообщает издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хулиганы использовали разноцветные краски из баллончиков, чтобы зарисовать практически все на площади.

В Киеве вандалы разрисовали исторический центр Информатор

Они закрасили окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади Информатор

Хулиганы использовали краски из баллончиков Информатор

На зданиях появились всевозможные надписи и рисунки Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вандалы спилили одну из мемориальных таблиц в сквере Бабий Яр.

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