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19 сентября • обновлено в 12:40
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/ Криминал

В Киеве вандалы разрисовали исторический центр

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В Подольском районе Киева вандалы разрисовали окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади.

На них появились всевозможные надписи и рисунки, сообщает издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Хулиганы использовали разноцветные краски из баллончиков, чтобы зарисовать практически все на площади.

В Киеве вандалы разрисовали исторический центр

В Киеве вандалы разрисовали исторический центр

Информатор

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Они закрасили окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади

Они закрасили окна, стены и фасады зданий, а также клумбы на Почтовой площади

Информатор

Хулиганы использовали краски из баллончиков

Хулиганы использовали краски из баллончиков

Информатор

На зданиях появились всевозможные надписи и рисунки

На зданиях появились всевозможные надписи и рисунки

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вандалы спилили одну из мемориальных таблиц в сквере Бабий Яр.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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