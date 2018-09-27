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В Киеве в жутком ДТП разбился полицейский: город замер в пробках

5.4тЧитать материал на украинском

В Соломенском районе Киева на проспекте Лобановского произошла смертельная авария с легковым такси Renaut и грузовиком. По предварительной информации, погиб пассажир "легковушки" — полицейский, который ехал на работу.

Со слов очевидцев, таксист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Видео с места аварии опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

В Киеве в жутком ДТП разбился полицейский: город замер в пробках

Место ДТП

В Киеве в жутком ДТП разбился полицейский: город замер в пробках

Место ДТП

Как пишет "Эспрессо", погибшим оказался парень 1995 года рождения.

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"В результате столкновения пассажир такси погиб на месте. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения, который ехал на работу. Водителя такси и пассажирку грузовика тоже увезли в больницу", — пояснили очевидцы.

В районе ДТП образовалась большая пробка: перекрыли движение на трех полосах. По состоянию на 9:25 затруднение движения в Киеве оценивалось в 7 баллов.

В Киеве в жутком ДТП разбился полицейский: город замер в пробках
В Киеве в жутком ДТП разбился полицейский: город замер в пробках

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе столицы 16 сентября водитель такси влетел в остановку с людьми. В результате ДТП пострадали две женщины.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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