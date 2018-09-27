В Киеве в жутком ДТП разбился полицейский: город замер в пробках

В Соломенском районе Киева на проспекте Лобановского произошла смертельная авария с легковым такси Renaut и грузовиком. По предварительной информации, погиб пассажир "легковушки" — полицейский, который ехал на работу.

Со слов очевидцев, таксист не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком. Видео с места аварии опубликовали на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Место ДТП

Место ДТП

Как пишет "Эспрессо", погибшим оказался парень 1995 года рождения.

"В результате столкновения пассажир такси погиб на месте. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения, который ехал на работу. Водителя такси и пассажирку грузовика тоже увезли в больницу", — пояснили очевидцы.

В районе ДТП образовалась большая пробка: перекрыли движение на трех полосах. По состоянию на 9:25 затруднение движения в Киеве оценивалось в 7 баллов.

Как писал OBOZREVATEL, в Оболонском районе столицы 16 сентября водитель такси влетел в остановку с людьми. В результате ДТП пострадали две женщины.