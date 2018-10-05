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В Киеве в жилом доме произошла стрельба: есть пострадавшие

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В Соломенском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по иностранцу, который приехал погостить к родственникам. Нападение произошло прямо в подъезде жилого дома.

О происшествии правоохранителям рассказали жители многоэтажки на ул. Татьяны Яблонской, в которой и произошел инцидент, сообщили в пресс-службе полиции Киева. Люди услышали звуки стрельбы, а потом нашли раненого мужчину.

"По предварительной информации, в этот день 42-летний мужчина прилетел из-за границы и решил посетить своих родственников. Когда он зашел в подъезд, послышалось несколько выстрелов. Травмированного потерпевшего доставили в медицинское учреждение", — сообщили правоохранители.

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Место ЧП

Полиция Киева

Стрелок скрылся с места происшествия, и полиция работает над установлением его личности.

В Киеве в жилом доме произошла стрельба: есть пострадавшие

Место ЧП

Полиция Киева

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 30 сентября неизвестные совершили разбойный налет на дом семьи судьи и адвоката. Пытаясь скрыться, злоумышленники открыли огонь по полицейским и ранили одного из них.

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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