В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень. Фото и видео с места происшествия 18+

В Киеве, на перекрестке Воздухофлотского проспекта и улицы Преображенской, произошло жесткое ДТП, в результате которого погиб молодой парень.Автомобиль Subaru, который ехал на большой скорости, занесло, и тот влетел в электроопору.

Авария случилась в ночь на 6 марта. Об этом написало издание "Информатор" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы. Внимание, 18+).

По словам очевидцев, автомобиль Subaru на большой скорости ехал по проспекту. Возле перекрестка с улицей Преображенской машину занесло на мокрой дороге, и та сперва снесла оградительные столбики, а тогда задней частью влетела в столб.

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

В результате авто получило сильные механические повреждения. От травм еще до приезда медиков погиб пассажир машины. На вид ему было приблизительно 25 лет.

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

Водитель не получил серьезных повреждений. Во время приезда журналистов он был в полицейском автомобиле. Тогда правоохранители отметили, что мужчину еще не проверяли на наличие алкоголя в организме, но явных признаков опьянения у того нет.

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

В Киеве в жестком ДТП погиб молодой парень Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве на территории подземного паркинга ТРЦ Gulliver произошло ДТП, в результате которого выезд был полностью заблокирован.

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