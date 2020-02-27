В Киеве в троллейбусе №40 (ул. Кадетский Гай – ст. м. Дворец Спорта) между женщиной-кондуктором и пассажиром произошел жесткий конфликт, впрочем, правоохранители, которые ехали в транспортном средстве, якобы не помогли решить его и просто вышли на улицу.

Об инциденте написали на странице "Киев оперативный" в Facebook. В сети также опубликовали видео с разборками между женщиной и мужчиной (чтобы посмотреть, доскролльте конца страницы).

Так, по словам очевидцев, кондуктор подошла к пассажиру, чтобы проверить у него наличие билета. Но мужчина попросил женщину показать документы, что она и сделала, а потом снова спросила о билете.

В Киеве в троллейбусе устроили громкие разборки, полиция проигнорировала

"Мужчина достал мобильный телефон и начал проводить съемку. Сотруднице "Киевпастранса" это не понравилось, и она начала забирать телефон из рук "оператора". Понятно, что это не нравилось мужчине, и он отмахнулся от женщины", – отметили свидетели.

Они добавили, что к месту инцидента подошли правоохранители, которые ехали в салоне транспортного средства.

"Им объяснили ситуацию, сказали, что есть видеозапись, и они просто вышли из троллейбуса через две остановки, ничего не сделав", – подчеркнули очевидцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепровском районе Киева свидетель домашнего насилия вызвал полицию, но столкнулся с хамством правоохранителей.

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