В центре Киева открыли огонь в ресторане: введен план "Сирена". Фото 18+

В Киеве в ресторане "Баку" (на улице Антоновича, 88) в понедельник, 2 декабря, посетители открыли огонь.

В столице Украины ввели оперативный план "Сирена". Об этом сообщило издание "Информатор" со ссылкой на собственные источники (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По словам сотрудников службы охраны "Сириус", они приехали на сигнал тревожной кнопки. Подробности ЧП рассказал пострадавший. Оказалась, что у него была встреча с лицами кавказской национальности из-за возврата купленного автомобиля. Однако мужчина был не один. За соседним столом сидели его товарищи. Кавказцы же пришли в составе четырех-пяти человек.

В ресторане Киева устроили стрельбу Информатор

В ресторане Киева устроили стрельбу

По неизвестным причинам между ними произошел конфликт, который перерос в драку. У обоих сторон конфликта были травматические пистолеты.

Пострадавший заверил, что он оружие не применял, а его оппоненты выпустили около 10 пуль.

После стрельбы подозреваемые скрылись. Правоохранители начали искать автомобили Mazda 6 серого цвета и Kia Ceed черного цвета.

В ресторане Киева устроили стрельбу Информатор

В ресторане Киева устроили стрельбу Информатор

В ресторане Киева устроили стрельбу Информатор

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