В Киеве в ресторане нагло обокрали мужчину: момент попал на видео

В сети опубликовали видео момента кражи в ресторане Noir, что на улице Михаила Бойчука в Киеве.

Подозреваемых уже начали искать. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Банда воров, состоящая из трех человек, на Бойчука, в заведении Noir, совершила кражу денег и личных вещей", – говорится в посте.

В Киеве в ресторане нагло обокрали мужчину Скриншот

На ролике видно, как за столиком сидели трое мужчин. Затем один из них опустил руку под стол и потянулся к куртке сидящего рядом клиента заведения. Уже совсем скоро мужчина резко достал руку из-под стола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском кафе Honey поймали во время совершения краж группировку из четырех воров-карманников.

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