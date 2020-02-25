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25 февраля • обновлено в 16:22
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/ Криминал

В Киеве в ресторане нагло обокрали мужчину: момент попал на видео

4.2т
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В сети опубликовали видео момента кражи в ресторане Noir, что на улице Михаила Бойчука в Киеве.

Подозреваемых уже начали искать. Об этом сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Банда воров, состоящая из трех человек, на Бойчука, в заведении Noir, совершила кражу денег и личных вещей", – говорится в посте.

В Киеве в ресторане нагло обокрали мужчину

В Киеве в ресторане нагло обокрали мужчину

Скриншот

На ролике видно, как за столиком сидели трое мужчин. Затем один из них опустил руку под стол и потянулся к куртке сидящего рядом клиента заведения. Уже совсем скоро мужчина резко достал руку из-под стола.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском кафе Honey поймали во время совершения краж группировку из четырех воров-карманников.

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Автор
Яра Дорош
Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина Киев
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
как можно его обвинять? это же представитель братской Грузии!
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