В Киеве в разных районах перекрыли улицы из-за минирования: карта

Алексей Титофф Криминал 15:29, 3.08.2020 Обновлено: 16:23, 3.08.2020

В понедельник, 3 августа, в Киеве полиция почти одновременно перекрыла несколько улиц из-за возможной угрозы минирования.

Как сообщает "Киев Оперативный", правоохранители перекрыли движение на улице Маршала Тимошенко, 7, где обнаружили "подозрительный чемодан".

Также копы перекрыли улицу Старокиевскую, где возможно заминировано авто. На место ЧП направлены взрывотехники.

Полиция на улице Старокиевская
Полиция перекрыла движение на улице Старокиевская
Улица Маршала Тимошенко, 7
Улица Старокиевская

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 августа в Киеве неизвестный мужчина захватил в заложники сотрудницу "Универсал Банк", который расположен в помещении бизнес-центра "Леонардо" . В ходе спецоперации СБУ террорист был задержан.

В МВД назвали имя и показали фото террориста. Сам Сухроб Каримов заявлял, что взрывчатка сдетонирует, даже если его убьют.

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