В Киеве в пожаре дотла сгорело кафе: фото и видео

В Киеве в ночь на 8 июля в Дарницком районе полностью сгорело кафе. Во время пожара никто не пострадал.

Для ликвидации возгорания задействовали два пожарных автомобиля и 10 спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в Киеве (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"Около 2:43 поступило сообщение о пожаре на ул. Чавдар, 38. В 3:37 пожар на площади 50 кв. м был ликвидирован", – уточнили в ГосЧС.

По информации издания "Информатор", речь идет о кафе "Апельсин". Рядом с ним находились два пьяных работника бара. По словам свидетелей, за несколько минут до начала возгорания к кафе приезжал неизвестный автомобиль.

Пожар Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Киеве на ул. Жилянской прохожие заметили столб густого черного дыма, который мгновенно охватил значительную часть улицы.

Пожар начался на стройке на соседней улице Паньковской, но охрана объекта не пустила пожарных для тушения возгорания.

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